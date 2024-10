Sport.quotidiano.net - Atletica, a Prato il Campionato Italiano e Campionato di società di marcia

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 -Ildidiquesta domenica si svolgerà in un tratto di viale Galilei, tra il civico 65/a e la rotonda con via Marradi, su un circuito di 2 km. Alle 8:30 è prevista la partenza della km 35 Sen/Pro M/F, alle 8:50 la partenza km 20 Sen/Pro F + km 20 Jun F + km 20 Master F e alle 10:50 la partenza km 20 Sen/Pro M + km 20 Jun M + km 20 Master M. Nel parco degli Ulivi, adiacente al viale Galilei, si svolgeranno anche le gare dei più piccoli (categorie: ragazzi, cadetti e allievi), si tratta dell’ultima prova deltoscano a squadre. Il numero totale degli iscritti è di circa 350 (150 dagli juniores in su e 200 i più piccoli). La gara di km 35 è valida inoltre per la qualificazione ai mondiali di Tokyo del prossimo anno.