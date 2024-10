Primacampania.it - Acerra: studente muore investito da un treno nei pressi della stazione Fs

ACERRA – Tragedia questa mattina, poco prima delle 7, alla stazione di Acerra, dove un giovane studente è morto dopo essere stato investito da un treno dell'Eav. Le prime testimonianze, in attesa di conferma, indicano che la vittima era diretto a scuola con i mezzi pubblici. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, ambulanze e vigili del fuoco per il recupero della salma. L'impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo al giovane. Al momento, si valuta l'ipotesi dell'incidente, anche se tutte le piste restano aperte. Sembra che il giovane avesse oltrepassato le sbarre chiuse del passaggio a livello prima di essere investito. La circolazione ferroviaria lungo la linea Napoli-Caserta via Cancello è completamente bloccata.