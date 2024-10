VI Edizione degli Stati Generali dell'Export 11 e 12 ottobre Palazzo Reale Milano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella iconica cornice di Palazzo Reale, Sala delle Otto Colonne a Milano, al via la Sesta Edizione degli Stati Generali dell'Export, organizzati dal Forum Italiano dell'Export del Fondatore Lorenzo Zurino. Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 9.30 si confronteranno in un panel moderato dalla giornalista Claudia Conte, sul tema della Geopolitica, l'analisi della situazione tra Oriente ed Occidente degli illustri esperti come l'ex Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, gli Ambasciatori Pasquale Terracciano, Raffaele Trombetta, Vincenzo De Luca, il Presidente della Fondazione Italia Cina, Riccardo Maria Monti, ma anche il Ceo dello Studio Grande Stevens, Avv. Michele Briamonte. Liberoquotidiano.it - VI Edizione degli Stati Generali dell'Export 11 e 12 ottobre Palazzo Reale Milano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella iconica cornice di, Salae Otto Colonne a, al via la Sesta, organizzati dal Forum Italianodel Fondatore Lorenzo Zurino. Sabato 12a partire dalle ore 9.30 si confronteranno in un panel moderato dalla giornalista Claudia Conte, sul temaa Geopolitica, l'analisia situazione tra Oriente ed Occidenteillustri esperti come l'ex Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, gli Ambasciatori Pasquale Terracciano, Raffaele Trombetta, Vincenzo De Luca, il Presidentea Fondazione Italia Cina, Riccardo Maria Monti, ma anche il Ceoo Studio Grande Stevens, Avv. Michele Briamonte.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Statistica - al via la decima edizione di StatisticAll - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri ... (Webmagazine24.it)

Statistica - al via la decima edizione di StatisticAll - Per le future generazioni ci sarà StatisticAllYoung Ai nastri di partenza, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo, la decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, con quattro giorni di eventi dedicati alle “Statistiche senza frontiere. (Sbircialanotizia.it)

Statistica - al via la decima edizione di StatisticAll - Spazio anche alle Letture, un format dedicato alla presentazione dei libri, che vedrà la presenza, il 17 ottobre, di Pier Virgilio Dastoli ed Emma Bonino autori di "A che ci serve l'Europa" e di Elena Granaglia e Gloria Riva, autrici di “Quale Europa. 30, al Teatro Mario del Monaco, con la presenza di: Francesco Maria Chelli, presidente Istat, Marcello Chiodi, presidente della Società Italiana ... (Liberoquotidiano.it)