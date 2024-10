Vanessa Ferrari annuncia il ritiro: “Volevo Parigi 2024, ma sono orgogliosa di tutto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “È arrivato il momento di dire basta”. Così Vanessa Ferrari in un’intervista concessa a Brescia Oggi, chiude definitivamente e ufficialmente la sua carriera agonistica. Una delle atlete che hanno fatto da traino alla ginnastica artistica italiana chiude la sua carriera, ma oltre alla ginnastica ha dato tanto allo sport italiano tutto: su tutti il successo ai Campionati del Mondo nel 2006, prima italiana di sempre a riuscirci, e l’argento meraviglioso a Tokyo 2020. “Sto annunciando il ritiro ora – le parole di Vanessa Ferrari nell’intervista a BresciaOggi -. L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così“. “Ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire”. Oasport.it - Vanessa Ferrari annuncia il ritiro: “Volevo Parigi 2024, ma sono orgogliosa di tutto” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “È arrivato il momento di dire basta”. Cosìin un’intervista concessa a Brescia Oggi, chiude definitivamente e ufficialmente la sua carriera agonistica. Una delle atlete che hanno fatto da traino alla ginnastica artistica italiana chiude la sua carriera, ma oltre alla ginnastica ha dato tanto allo sport italiano: su tutti il successo ai Campionati del Mondo nel 2006, prima italiana di sempre a riuscirci, e l’argento meraviglioso a Tokyo 2020. “Stondo ilora – le parole dinell’intervista a BresciaOggi -. L’avevo già deciso prima di: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così“. “Ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi,serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quanto c’è di Vanessa Ferrari nell’argento dell’Italia alle Olimpiadi? La mamma della rivoluzione e l’abbraccio con le Fate - Sono state le gesta della fuoriclasse lombarda a permettere al movimento italiano di spiccare il volo. Il Bel Paese può vantarsi di essere il secondo punto di riferimento a livello globale, dopo aver brillato nella prova che premia la caratura del movimento di un’intera Nazione. Ginnastica artistica, “vola solo chi osa farlo”: Italia rivoluzionata in vent’anni, creare una squadra e sognare una ... (Oasport.it)

Alice D’Amato da record alle Olimpiadi! Il tris è una novità italiana. E Vanessa Ferrari… - 700). A Parigi 2024 ha strappato ben tre qualificazioni: parallele asimmetriche (sesta, 14. Mai nessuna azzurra era riuscita a rientrare tra le migliori otto su tre attrezzi differenti nella stessa edizione dei Giochi, tra l’altro in era moderna soltanto due nostre portacolori avevano raggiunto l’obiettivo nella rassegna a cinque cerchi: Carlotta Giovannini (al volteggio nel 2008) e Vanessa ... (Oasport.it)

Parigi 2024 : Giorgia Rossi racconta la rassegna con Vanessa Ferrari e Asia D’Amato su Sportface TV - sportface. it lancia il nuovo format in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, “Face to Face – Olympic Edition“. The post Parigi 2024: Giorgia Rossi racconta la rassegna con Vanessa Ferrari e Asia D’Amato su Sportface TV appeared first on SportFace. Il programma speciale andrà in scena ogni sera, con la conduzione di Giorgia Rossi e la partecipazione di Giuseppe Pastore, Federica Zille, ... (Sportface.it)