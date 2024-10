Usa, passeggera senza esperienza di volo fa atterrare un aereo mentre il pilota ha un attacco di cuore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marito e moglie erano in viaggio verso Monterey, in California. All'improvviso l'uomo ha avuto un infarto e la donna ha preso i comandi del velivolo riuscendo a portarlo a terra grazie alle istruzioni degli operatori della torre di controllo. Fanpage.it - Usa, passeggera senza esperienza di volo fa atterrare un aereo mentre il pilota ha un attacco di cuore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marito e moglie erano in viaggio verso Monterey, in California. All'improvviso l'uomo ha avuto un infarto e la donna ha preso i comandi del veliriuscendo a portarlo a terra grazie alle istruzioni degli operatori della torre di controllo.

