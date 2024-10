Isaechia.it - Uomini e Donne, Gemma Galgani dà uno schiaffo a Valerio e minaccia di lanciargli una scarpa: il video

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella puntata odierna disono stati protagonisti di un confronto che ha portato a un epilogo sorprendente. Tutto è iniziato quandoha fatto un regalo ache ha scatenato la furia della dama. Alla vista del contenuto della scatola, la dama è rimasta scioccata e ha esclamato: Ma cos’è? Prima del fatidico momento del regalo,ha raccontato che il cavaliere le aveva inviato dei messaggi in cui si dichiarava innamorato di lei e la definiva il suo “desiderio mattutino”. Inoltre, ha rivelato che durante un’esterna c’è stato un bacio significativo tra di loro, avvenuto in ascensore, e chel’ha accompagnata fino alla porta della sua camera d’albergo, lasciando intendere che non hanno passato la notte insieme.