Ilgiorno.it - Tavernola, cocaina al bar: licenza sospesa per 20 giorni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Como, 9 ottobre 2024 – La Polizia di Stato, ha sospeso per 20ladi un bar di, teatro dell’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti di una 27enne comasca residente a Monte Olimpino. Alla donna, che gestiva il bar assieme al fidanzato 29enne di origini albanesi, è stato inflitto l’obbligo di firma al termine del processo per direttissima mentre il compagno è stato denunciato in stato di libertà per il concorso nel medesimo reato. Gli investigatori della Squadra Mobile di Como la settimana scorsa erano intervenuti nel locale pubblico perché attirati da un insolito “viavai” di persone che entravano ed uscivano troppo velocemente dal bar, arrestando, dopo vari riscontri oggettivi, la ragazza in flagranza di reato, trovando all’interno del locale ben 23 dosi dipronte per essere vendute.