Sylvester Stallone ancora in azione: eccolo nel trailer di Armor (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'immarcescibile attore americano è protagonista, con Jason Patric, di questo film che debutterà a fine novembre negli Stati Uniti. Ecco trailer e trama di Armor. Comingsoon.it - Sylvester Stallone ancora in azione: eccolo nel trailer di Armor Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'immarcescibile attore americano è protagonista, con Jason Patric, di questo film che debutterà a fine novembre negli Stati Uniti. Eccoe trama di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sylvester Stallone guida una rocambolesca rapina a un blindato nel trailer di Armor - Nuovo thriller ad altissima tensione per il divo di Tulsa King, che si rimette in gioco in un trailer adrenalinico fronteggiando la guardia giurata interpretata da Jason Patric. Ma dopo l'assalto il furgone si ribalta andando a bloccare un ponte e costringendo i criminali a contrattare con le due guardie giurate all'interno per trovare una via di fuga. (Movieplayer.it)