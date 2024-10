Gamerbrain.net - Silent Hill 2 Remake: Come aprire la cassaforte nel Motel

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo aver esplorato il Rosewater Park e affrontato il temibile Pyramid Head, ti ritroverai in undove unaaspetta di essere aperta. Questa guida ti aiuterà a ottenere il codice necessario per sbloccare la, essenziale per avanzare nel gioco. Forse potrebbe interessarvi la Guida Completa alle Armi inPosizione dellaDopo essere arrivato al, dirigiti verso la stanza 108, situata al piano superiore sul lato ovest. Per entrare, dovrai rompere una finestra e arrampicarti all’interno. Una volta dentro, attraversa un piccolo passaggio nel muro fino a trovare un tavolo con alcuni attrezzi. Qui troverai il Toolbox Memo, un documento cruciale per risolvere l’enigma della