Scandalo Puff Daddy, via al processo per il producer accusato di stupro e traffico sessuale: "Sul banco fino a 20 anni di carcere"

A New York è cominciato il processo ai danni del rapper e producer musicale Sean Combs, in arte Puff Daddy o P. Diddy, rinchiuso dallo scorso 16 settembre in un carcere di Brooklyn per le presunte accuse di stupro, traffico sessuale e racket. Il fondatore della Bad Boy Records, vincitore di 3 Grammy

