Sarzana, 17enne trovato morto in un cantiere: era scomparso ad agosto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il corpo senza vita di un minorenne è stato ritrovato nella notte tra lunedì e martedì scorso a Sarzana (La Spezia) all'interno del cantiere per la passerella di Via Emiliana, nella periferia della cittadina della Val di Magra. Le indagini del commissariato locale della Polizia avrebbero già portato all'identificazione della vittima. Si tratterebbe di un ragazzo ospitato all'interno di una comunità di assistenza per minori della provincia, per cui era stata fatta denuncia di allontanamento ad agosto. Il corpo si troverebbe in un avanzato stato di decomposizione. La Polizia sta tentando di ricostruire le ultime settimane prima del ritrovamento. Tg24.sky.it - Sarzana, 17enne trovato morto in un cantiere: era scomparso ad agosto Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il corpo senza vita di un minorenne è stato rinella notte tra lunedì e martedì scorso a(La Spezia) all'interno delper la passerella di Via Emiliana, nella periferia della cittadina della Val di Magra. Le indagini del commissariato locale della Polizia avrebbero già portato all'identificazione della vittima. Si tratterebbe di un ragazzo ospitato all'interno di una comunità di assistenza per minori della provincia, per cui era stata fatta denuncia di allontanamento ad. Il corpo si troverebbe in un avanzato stato di decomposizione. La Polizia sta tentando di ricostruire le ultime settimane prima del ritrovamento.

