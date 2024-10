Liberoquotidiano.it - Rimini, 90enne regala 200mila euro alla giovanissima amante: interviene la figlia, finisce malissimo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Regali costosi, viaggi lussuosi, prestiti e conti correnti bloccati: questa è la sintesi della travagliata storia d'amore tra un uomo di 90 anni e una donna di cinquant'anni più giovane. Nonostante il divario d'età, la loro relazione è stata messa a dura prova dai sospetti dei banchieri, che hanno notato movimenti insoliti sul conto dell'anziano, il quale avrebbe speso almeno. Cifre su cui si sono fatti delle domande La donna, di 42 anni, non ha mai considerato l'età un ostacolo per la loro storia, ma la situazione è precipitata quando la famiglia dell'uomo ha presentato una denuncia per circonvenzione di incapace. I carabinieri di Viserba, su ordine della Procura della Repubblica, hanno deciso di congelare i conti correnti sia dell'uomo che della donna.