Rifiuti in fiamme nell'impianto della differenziata: si indaga sulle cause (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato, nel tardo pomeriggio di ieri, a Grammichele in un'azienda specializzata nel trattamento differenziato dei Rifiuti. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha riguardato materiale di scarto Cataniatoday.it - Rifiuti in fiamme nell'impianto della differenziata: si indaga sulle cause Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato, nel tardo pomeriggio di ieri, a Grammichele in un'azienda specializzata nel trattamento differenziato dei. L'incendio, le cuisono in corso di accertamento, ha riguardato materiale di scarto

