Pnrr: Alfieri (Pd), 'Upb certifica governo attento a propaganda e meno a attuazione' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "L'ufficio parlamentare di bilancio certifica che nel 2024 per il Pnrr sono stati spesi 8,9 miliardi dei 44 miliardi programmati. Questo è il risultato di una gestione del governo molto attenta alla propaganda e molto meno all'attuazione. A luglio avevano promesso un'importante accelerazione. Ma non ve n'è traccia alcuna. Hanno sperperato quanto di buono era stato fatto dai governi precedenti e a pagare il conto saranno i comuni, le imprese e i cittadini”. Lo scrive su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd. Liberoquotidiano.it - Pnrr: Alfieri (Pd), 'Upb certifica governo attento a propaganda e meno a attuazione' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "L'ufficio parlamentare di bilancioche nel 2024 per ilsono stati spesi 8,9 miliardi dei 44 miliardi programmati. Questo è il risultato di una gestione delmolto attenta allae moltoall'. A luglio avevano promesso un'importante accelerazione. Ma non ve n'è traccia alcuna. Hanno sperperato quanto di buono era stato fatto dai governi precedenti e a pagare il conto saranno i comuni, le imprese e i cittadini”. Lo scrive su Facebook il senatore Alessandro, responsabile Riforme del Pd.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre la metà degli edifici scolastici è senza certificazione di sicurezza. Con il PNRR quasi 4 miliardi per riqualificare 2mila scuole - Con il PNRR quasi 4 miliardi per riqualificare 2mila scuole sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Ma in che condizioni sono gli edifici che li accolgono? Un rapporto di Legambiente e dati della Camera dei deputati offrono un quadro dettagliato della situazione, evidenziando criticità ma anche prospettive di miglioramento grazie agli investimenti del PNRR L'articolo Oltre la metà ... (Orizzontescuola.it)

Digitalizzazione servizi pubblici - il Comune di Trieste riceve certificazione Pnrr : è il primo in Italia - TRIESTE - Il Comune di Trieste è il primo capoluogo di regione ad aver superato con esito positivo la procedura di asseverazione relativa alla misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" del Pnrr. La misura è volta a promuovere la digitalizzazione e l’efficientamento della... (Triesteprima.it)

Digitalizzazione servizi pubblici - il Comune di Trieste riceve una certificazione Pnrr : è il primo in Italia - TRIESTE - Il Comune di Trieste è il primo capoluogo di regione ad aver superato con esito positivo la procedura di asseverazione relativa alla misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" del Pnrr. La misura è volta a promuovere la digitalizzazione e l’efficientamento della... (Triesteprima.it)