Plasma donazioni boom Avis non solo sangue | +265% in nove mesi

Forlì, 9 ottobre 2024 – donazioni di sangue e Plasma in crescita in Emilia-Romagna. Nei primi otto mesi del 2024, le donazioni di sangue intero sono cresciute del 2,4%, mentre la raccolta di Plasma ha registrato un balzo del 14,5%. Contestualmente, le emazie trasfuse sono diminuite di 3.773 (-2,9%) rispetto allo stesso periodo del 2023. Il sistema regionale di contributo e trasfusione si conferma efficace: sono state raccolte 138.349 unità di sangue intero e trasfuse 127.979. L'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ha espresso soddisfazione: "Risultati estremamente positivi. Continua nella nostra Regione la scelta consapevole e altruistica di tanti cittadini che decidono di donare, l'impegno assiduo delle associazioni e l'organizzazione sempre più appropriata dell'intero sistema".

