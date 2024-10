NXT 08.10.2024 St.Louis (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, benvenuti al The Factory nella sorridente città di Saint Louis, ubicata nell’affascinante profondo sud, precisamente nello stato del Mississippi, dove nacque e crebbe quel monello di Tom Sawyer. Anche per la seconda puntata su CW la card è promettente con un ospite speciale che ricorda un serpente, quindi bando ai convenevoli e iniziamo Promo: Il 2 volte campione NXT Trick Williams celebra la sua vittoria in una nuova arena, in un nuovo Network con un nuovo titolo che gli dona stilisticamente. Ma presto il suo entusiasmo viene spento da Wes Lee, anch’egli si vanta di aver concluso un importante capitolo della sua carriera settimana scorsa. Trick conosce quelli come Lee, gente che pretende di essere tua amica per poi pugnalarti alle spalle. Wes vuole portare via la cintura al campione e lasciarlo esattamente come Carmelo ha fatto. Zonawrestling.net - NXT 08.10.2024 St.Louis Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, benvenuti al The Factory nella sorridente città di Saint, ubicata nell’affascinante profondo sud, precisamente nello stato del Mississippi, dove nacque e crebbe quel monello di Tom Sawyer. Anche per la seconda puntata su CW la card è promettente con un ospite speciale che ricorda un serpente, quindi bando ai convenevoli e iniziamo Promo: Il 2 volte campione NXT Trick Williams celebra la sua vittoria in una nuova arena, in un nuovo Network con un nuovo titolo che gli dona stilisticamente. Ma presto il suo entusiasmo viene spento da Wes Lee, anch’egli si vanta di aver concluso un importante capitolo della sua carriera settimana scorsa. Trick conosce quelli come Lee, gente che pretende di essere tua amica per poi pugnalarti alle spalle. Wes vuole portare via la cintura al campione e lasciarlo esattamente come Carmelo ha fatto.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA : Ineos trionfa - Luna Rossa sconfitta 7-4 - A nessuno. 14. 14. 14. 14. Il sogno va alimentato con il coraggio di uomini granitici e senza paura. 14. Bisogna provarci. 39 La prima regata è prevista per le 14. 14. Non date retta a chi afferma che Ineos è superiore a Luna Rossa. 10, non ci saranno ritardi. 10, la seconda alle 15. 14. 22 ... (Oasport.it)

LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA : Luna Rossa insegue dopo la partenza - crediamoci - 13 Al gate-1 Luna Rossa è in ritardo di 10 secondi. 13. Ben Ainslie che ha sbeffeggiato i media italiani: “Dedicato a loro che dicevano che possiamo vincere solo con i ritiri di Luna Rossa”. 10 Ineos leggermente avanti, come sempre le barche sono parallele verso il lato sinistro. Stamattina presto ... (Oasport.it)

LIVE – Luna Rossa-Ineos Britannia - oggi venerdì 4 ottobre : regate 11 e 12 Louis Vuitton Cup 2024 (DIRETTA) - COME SEGUIRLE LE REGATE Sportface. L’equipaggio britannico è passato in vantaggio sul 6-4 e in caso di vittoria staccherà il pass per il Match di America’s Cup, dove ad attendere la vincente di questo confronto è il Defender Emirates New Zealand. Ineos Britannia è avanti 6-4 e ha quindi bisogno di ... (Sportface.it)

LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA : Luna Rossa all’arrembaggio! Il vento sale a 10 nodi - 43 Ineos risponde in gara-11 con Ben Ainslie e Dylan Fletcher (timonieri), Bleddyn Mon e Leigh McMillan (trimmer), Matt Gotrel, Matt Rossiter, Ben Cornish e David Carr (cyclors). 41 In gara-11 Luna Rossa schiera James Spithill e Francesco Bruni (timonieri), Andrea Tesei e Umberto Molineri ... (Oasport.it)

LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA : crediamoci con Luna Rossa! La rimonta è possibile! - 13. Il team britannico si trova infatti in vantaggio 6-4 nella serie, quindi si trova ad un solo successo dalla conquista della Louis Vuitton Cup e dalla qualificazione per l’ultimo atto della 37ma Coppa America. Non date retta a chi afferma che Ineos è superiore a Luna Rossa. Previsti 6-9 nodi ... (Oasport.it)