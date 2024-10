Sport.quotidiano.net - Motomondiale: Italia a quota 900 vittorie. Bagnaia a caccia di Ubbiali

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 –sempre sugli scudi nel mondo delle moto. Non solo il vecchio stivale ha il bi-campione del mondo in carica, che punta al tris, ovviamente Pecco, ma si conferma anche leader dinella classe regina da quando esiste il. Non solo, perché c’è pure la cifra tonda. Il numero uno della Ducati ha vinto a Motegi la sua ottava gara stagionale, un altro record, ma in totale è stata la 900esima vittoria di sempre dell’nel mondiale, come sottolinea il sito ufficiale della Moto gp. La lunga sequenza è partita nel 1949 con il primo successo della storia a firma Nello Pagani nel gran premio di Svizzera della classe 125. La lunga sequenza è poi arrivata fino a Pecco, che ha trovato in Giappone la sua vittoria numero 36 in carriera.