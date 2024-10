Materdei, lite per futili motivi finisce in tragedia: 48enne ucciso a coltellate (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa notte, nel quartiere Materdei, a Napoli, un uomo è stato ucciso con un fendente al culmine di una lite: in manette un 59enne con l’accusa di omicidio. Una lite per futili motivi è finita in tragedia. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Materdei di Napoli. Una persona, un uomo di 2anews.it - Materdei, lite per futili motivi finisce in tragedia: 48enne ucciso a coltellate Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scorsa notte, nel quartiere, a Napoli, un uomo è statocon un fendente al culmine di una: in manette un 59enne con l’accusa di omicidio. Unaperè finita in. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartieredi Napoli. Una persona, un uomo di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Materdei : una lite per futili motivi degenera. Arrestato un uomo dalla Polizia - Pertanto, un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per omicidio. Napoli, Materdei: uomo tratto dagli agenti della Polizia per omicidio nei confronti di una vittima Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati ... (Puntomagazine.it)