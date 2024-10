Maltempo allerta rossa e arancione in tutta Italia | la situazione regione per regione

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Destano ancora allarme le condizioni climatiche. Perché un nuovo imperversare delè previsto sull’. E la Protezione civile ha valutato per domani unameteoper alcune zone della Lombardia,in Trentino Alto Adige e diverse zone lombarde egialla in otto regioni del centro nord. Ilinteresserà prima il nord ovest e poi il nord est con rovesci e i temporali anche forti che, insistendo su settori già colpiti dal, hanno fatto innalzare i livelli dimeteo e idro. Il bollettino nazionale di criticità emeteo, infatti, indica per domani giovedì 10 ottobre anche unagialla in otto regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.