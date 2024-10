Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-4, 4-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 risale da 0-40 a suon di ace

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15gioca una seconda potentissima, in rete la risposta di diritto dell’italiano. 0-15 Palla corta di, recupero die in rete la volée dell’americano. 4-4 Prima vincente al centro. Uno show da n.1 del mondo. Come si è salvato da 0-40 A-40 Assurdo, terzo ace consecutivo. Traiettoria esterna. 40-40 Altro ace al centro di. 30-40 Ace al centro dell’italiano a 209 km/h. 15-40si limita a palleggiare, in rete il diritto del n.16. 0-40 Altra risposta profonda,stecca di diritto. Passaggio a vuoto per il n.1. Può costare il set. 0-30 Risponde benee lascia fermocon il diritto lungolinea. 0-15 Resta in campo la risposta di, in rete un comodo diritto in avanzamento di. 7.44 Le partite dicontrosi sono sempre rivelate complicate.