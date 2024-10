L’inviata del Tg1 Stefania Battistini e la vita sotto scorta: “Continue minacce di filorussi e propagandisti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’inviata della Rai Stefania Battistini ha commentato in un’intervista al Tg1 l’ordine d’arresto e la richiesta di estradizione da parte delle autorità russa per lei e il suo operatore Simone Traini, sotto accusa per presunto “attraversamento illegale del confine” dall’Ucraina. I due sono rientrati in Italia in agosto dopo aver raccontato durante l’estate l’incursione ucraina a Kursk. “Il tribunale del Kursk ha dato seguito ad una richiesta avanzata dal governo di Putin. L’accusa lascia perplessi nella misura in cui quella è una zona di conflitto quindi noi abbiamo seguito le truppe. Si fa così, da sempre. La decisione dà l’impressione di voler limitare il diritto di cronaca“. Ilfattoquotidiano.it - L’inviata del Tg1 Stefania Battistini e la vita sotto scorta: “Continue minacce di filorussi e propagandisti” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)della Raiha commentato in un’intervista al Tg1 l’ordine d’arresto e la richiesta di estradizione da parte delle autorità russa per lei e il suo operatore Simone Traini,accusa per presunto “attraversamento illegale del confine” dall’Ucraina. I due sono rientrati in Italia in agosto dopo aver raccontato durante l’estate l’incursione ucraina a Kursk. “Il tribunale del Kursk ha dato seguito ad una richiesta avanzata dal governo di Putin. L’accusa lascia perplessi nella misura in cui quella è una zona di conflitto quindi noi abbiamo seguito le truppe. Si fa così, da sempre. La decisione dà l’impressione di voler limitare il diritto di cronaca“.

