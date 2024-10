Juan Jesus e il tentato furto d'auto: "A Napoli non mi sentirò mai più sicuro" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hanno tentato di rubargli l'auto, ma questa sarebbe solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e il vaso della rabbia di Juan Jesus ha traboccato stamattina alle 5.34 con uno sfogo social molto chiaro: "Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portar via la Today.it - Juan Jesus e il tentato furto d'auto: "A Napoli non mi sentirò mai più sicuro" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hannodi rubargli l', ma questa sarebbe solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e il vaso della rabbia diha traboccato stamattina alle 5.34 con uno sfogo social molto chiaro: "Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portar via la

