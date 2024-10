Jannik Sinner batte Shelton al torneo di Shanghai (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner ha aggiunto un’altra importante vittoria al suo già impressionante curriculum, sconfiggendo l’americano Ben Shelton in una partita emozionante al torneo di Shanghai. Gli appassionati di tennis in Italia e in tutto il mondo hanno seguito con grande attenzione questo incontro, che ha messo in luce il talento e la determinazione del giovane altoatesino. Con questo successo Sinner dimostra ancora una volta di essere uno dei giocatori più promettenti del circuito ATP, mantenendo viva la speranza di vederlo trionfare in tornei sempre più prestigiosi. Un incontro di grande intensità Il match tra Sinner e Shelton è stato segnato da un’intensità elevata, con entrambi i giocatori che hanno lottato per ogni punto. Sinner, noto per il suo stile di gioco aggressivo e per la sua freddezza nei momenti cruciali, è riuscito a mantenere il controllo della partita fin dalle prime battute. Velvetmag.it - Jannik Sinner batte Shelton al torneo di Shanghai Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha aggiunto un’altra importante vittoria al suo già impressionante curriculum, sconfiggendo l’americano Benin una partita emozionante aldi. Gli appassionati di tennis in Italia e in tutto il mondo hanno seguito con grande attenzione questo incontro, che ha messo in luce il talento e la determinazione del giovane altoatesino. Con questo successodimostra ancora una volta di essere uno dei giocatori più promettenti del circuito ATP, mantenendo viva la speranza di vederlo trionfare in tornei sempre più prestigiosi. Un incontro di grande intensità Il match traè stato segnato da un’intensità elevata, con entrambi i giocatori che hanno lottato per ogni punto., noto per il suo stile di gioco aggressivo e per la sua freddezza nei momenti cruciali, è riuscito a mantenere il controllo della partita fin dalle prime battute.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner ha appena battuto Shelton ma fa un gesto al suo team : ecco perché è il numero 1 al mondo - Sinner dopo la vittoria contro Shelton non ha perso tempo per indicare al suo angolo il campo dove andare ad allenarsi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Atp Shanghai - Sinner batte Shelton e va ai quarti - Sinner, al quarto successo in 5 confronti diretti con l’americano (vittorioso proprio negli ottavi di Shanghai un anno fa), nel primo set sfrutta l’unica palla break a disposizione per fare la differenza. In totale, nel match, l’azzurro cancella tutti i 7 break point fronteggiati. it: Notizie dallo Sport Italiano. (Seriea24.it)

Sinner contro Shelton - oggi gli ottavi a Shanghai : orario e diretta tv - The post Sinner contro Shelton, oggi gli ottavi a Shanghai: orario e diretta tv appeared first on seriea24. . Il match Sinner-Shelton, terzo dell’Atp Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go. (Seriea24.it)