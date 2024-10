Ighli Vannucchi dice ciao al calcio. Da Maliseti alla super Serie A (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aveva di fatto chiuso la sua carriera da pro nel 2014 nell’allora Lega Pro Prima Divisione, ma aveva continuato a giocare con i dilettanti sino alla scorsa stagione, chiudendo nella Terza Categoria lucchese. E a adesso, a 47 anni, Ighli Vannucchi ha detto stop. Chissà che un domani non possa ripensarci, qualora la nostalgia dovesse prendere il sopravvento. Ma l’ex fantasista di Maliseti, che si è laureato campione d’Europa con l’Italia U21 nel 2000 e ha messo insieme oltre 200 presenze in Serie A fra Empoli, Venezia e Salernitana ci penserà più avanti: ora si dedicherà in primis alla sua attività imprenditoriale a Lucca (dove vive) e alle altre passioni extra-calcio. "Il calcio? E’ la passione di una vita. Ho sempre pensato che lo spogliatoio e la componente aggregativa fossero fondamentali in una squadra, al pari del rispetto nei confronti dei tifosi e della società". Lanazione.it - Ighli Vannucchi dice ciao al calcio. Da Maliseti alla super Serie A Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aveva di fatto chiuso la sua carriera da pro nel 2014 nell’allora Lega Pro Prima Divisione, ma aveva continuato a giocare con i dilettanti sinoscorsa stagione, chiudendo nella Terza Categoria lucchese. E a adesso, a 47 anni,ha detto stop. Chissà che un domani non possa ripensarci, qualora la nostalgia dovesse prendere il sopravvento. Ma l’ex fantasista di, che si è laureato campione d’Europa con l’Italia U21 nel 2000 e ha messo insieme oltre 200 presenze inA fra Empoli, Venezia e Salernitana ci penserà più avanti: ora si dedicherà in primissua attività imprenditoriale a Lucca (dove vive) e alle altre passioni extra-. "Il? E’ la passione di una vita. Ho sempre pensato che lo spogliatoio e la componente aggregativa fossero fondamentali in una squadra, al pari del rispetto nei confronti dei tifosi e della società".

Ighli Vannucchi saluta il calcio a 47 anni. “A distanza di anni - i tifosi mi ricordano : ho fatto qualcosa di buono” - Poi secondo me il mister sottovalutò la Coppa Uefa: è chiaro che non avremmo potuto vincerla e che il nostro obiettivo restava la salvezza in campionato, ma far bene in Europa ci avrebbe dato ulteriore spinta. Parola di Ighli Vannucchi, che a 47 anni ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. ... (Lanazione.it)