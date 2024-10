Halo Infinite 2 su Slipspace Engine è stato cancellato da Halo Studios, secondo un insider (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 343 Industries, studio rinominato di recente in Halo Studios, stava lavorando ad Halo Infinite 2 su Slipspace Engine prima della cancellazione, stando a quanto riportato da un leaker proprio in queste ore. Poche ore dopo l’annuncio ufficiale del nuovo capitolo di Halo, in sviluppo con l’Unreal Engine 5, l’insider Rebs Gaming ha affermato che il sequel diretto di Infinite era in fase di sviluppo prima di essere definitivamente cancellato. Rebs Gaming, uno dei leaker più affidabili quando si parla di indiscrezioni riguardati la serie con protagonista Master Chief, ha affermato che Halo Infinite 2 era in fase di sviluppo su Slipspace Engine, utilizzando di conseguenza lo stesso motore grafico del primo gioco. Game-experience.it - Halo Infinite 2 su Slipspace Engine è stato cancellato da Halo Studios, secondo un insider Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 343 Industries, studio rinominato di recente in, stava lavorando ad2 suprima della cancellazione, stando a quanto riportato da un leaker proprio in queste ore. Poche ore dopo l’annuncio ufficiale del nuovo capitolo di, in sviluppo con l’Unreal5, l’Rebs Gaming ha affermato che il sequel diretto diera in fase di sviluppo prima di essere definitivamente. Rebs Gaming, uno dei leaker più affidabili quando si parla di indiscrezioni riguardati la serie con protagonista Master Chief, ha affermato che2 era in fase di sviluppo su, utilizzando di conseguenza lo stesso motore grafico del primo gioco.

