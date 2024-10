Graziano Cesari: “Gli arbitri non decidono più, inventano. La divisa è diventata una roba paurosa” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Graziano Cesari ha parlato a Fanpage del momento generale che stanno vivendo gli arbitri di Serie A col VAR. Alla luce di quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato, l'ex direttore di gara ha espresso il suo pensiero: "Gli arbitri hanno improvvisamente deciso di non interpretare più il regolamento". Fanpage.it - Graziano Cesari: “Gli arbitri non decidono più, inventano. La divisa è diventata una roba paurosa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha parlato a Fanpage del momento generale che stanno vivendo glidi Serie A col VAR. Alla luce di quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato, l'ex direttore di gara ha espresso il suo pensiero: "Glihanno improvvisamente deciso di non interpretare più il regolamento".

