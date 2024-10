Grande Fratello, scoppia lo scandalo: Lorenzo Spolverato fa infuriare il web con una frase da censura – VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) scoppia la bufera nella casa del Grande Fratello: Lorenzo Spolverato fa infuriare tutti con una frase scandalosa. L'articolo Grande Fratello, scoppia lo scandalo: Lorenzo Spolverato fa infuriare il web con una frase da censura – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Grande Fratello, scoppia lo scandalo: Lorenzo Spolverato fa infuriare il web con una frase da censura – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)la bufera nella casa delfatutti con unasa. L'articololofail web con unadaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Grande Fratello censura una domanda inopportuna di Lorenzo Spolverato - Gesto di Lorenzo fa scoppiare una polemica: “Provvedimenti subito” https://t. Ovviamente qua gli autori del Grande Fratello hanno preferito preferito censurare, togliere l’audio e poi cambiare inquadratura. co/CDgIrpejqF #GrandeFratello — BICCY. Spolverato a quel punto ha afferrato la gamba della brasiliana, che si è subito ritratta ed è apparsa piuttosto contrariata. (Biccy.it)

Grande Fratello - la frase infelice di Lorenzo censurata dalla regia - Lorenzo senza freni si è esposto dichiarando: “Non mi piscia in testa nessuno qui dentro, tanto meno una donna”. Lorenzo aggiunge: “Un uomo ti ha mai picchiata? Ma gli uomini erano succubi?”, nel momento in cui la ballerina inizia a rispondere: “Lorenzo io non ho bisogno” il discorso viene censurato e la regia cambia camera da inquadrare. (361magazine.com)

Grande Fratello : Lorenzo ci ricasca (e sono tre) con una nuova frase contro le donne - Le frasi del modello milanese, ormai un'abitudine per chi segue la diretta del reality, hanno nuovamente sollevato polemiche. Anche oggi, Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti del Grande Fratello, non ha mancato di servire al pubblico di Mediaset Extra un'altra delle sue esternazioni discutibili. (Movieplayer.it)