Ilrestodelcarlino.it - Facce da Pec

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ultimo caso riguarda 77 operai della Regal Rexnord di Copparo, in provincia di Ferrara. Hanno ricevuto una Pec di prima mattina che annunciava loro il licenziamento. Un esempio eclatante di sommo disprezzo per il cosiddetto capitale umano, di cui, a chiacchiere, non si fa che tessere le lodi. Un misto di cinismo, di incompetenza e di ignoranza, perché davvero - invece - il capitale umano è quello che fa la differenza. Ma il caso Copparo nasconde qualcosa di più subdolo. Perché se il licenziamento via Pec è una cosa abnorme, è pur vero che ricorrere all'intermediazione della posta elettronica o del messaggio WhatsApp è diventata la prassi anche quando non dovrebbe. La mail risponde a imprescindibili esigenze di velocità e praticità , si tratta di uno strumento insostituibile. Però un tempo le mail di una giornata si contavano sulle dita di due mani.