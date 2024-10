Ennesimo assalto a un Bancomat in Irpinia, bottino da quantificare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, verso le ore 4:00, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello Bancomat della BIPER. L’assalto è avvenuto all’ATM di Corso Umberto a Guardia Lombardi. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Accertamenti in corso, con il supporto degli artificieri e dei Vigili del Fuoco. L'articolo Ennesimo assalto a un Bancomat in Irpinia, bottino da quantificare proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ennesimo assalto a un Bancomat in Irpinia, bottino da quantificare Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, verso le ore 4:00, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportellodella BIPER. L’è avvenuto all’ATM di Corso Umberto a Guardia Lombardi. Ilè ancora da. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Accertamenti in corso, con il supporto degli artificieri e dei Vigili del Fuoco. L'articoloa unindaproviene da Anteprima24.it.

