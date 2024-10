Ddl Lavoro, via libera dalla Camera, ora al Senato: apprendistato e formazione, una spinta verso l’esperienza “on the job” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Decreto Lavoro, dopo il via libera della Camera, attende ora il passaggio al Senato. Il testo, che interviene su diversi aspetti del mercato del Lavoro, ha suscitato reazioni contrastanti, con le opposizioni che denunciano un aumento della precarietà. Il governo, dal canto suo, ribadisce l'assenza di politiche precarizzanti, pur introducendo modifiche significative rispetto al precedente quadro normativo. L'articolo Ddl Lavoro, via libera dalla Camera, ora al Senato: apprendistato e formazione, una spinta verso l’esperienza “on the job” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Decreto, dopo il viadella, attende ora il passaggio al. Il testo, che interviene su diversi aspetti del mercato del, ha suscitato reazioni contrastanti, con le opposizioni che denunciano un aumento della precarietà. Il governo, dal canto suo, ribadisce l'assenza di politiche precarizzanti, pur introducendo modifiche significative rispetto al precedente quadro normativo. L'articolo Ddl, via, ora al, una“on the job” .

Via libera dalla Camera al ddl lavoro - 158 sì - In particolare, l'articolo 19 del collegato al lavoro prevede la risoluzione del rapporto di lavoro imputabile alla volontà del lavoratore (dimissioni volontarie) nei casi in cui un'assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsioni contrattuali, per un periodo superiore a quindici giorni. (Quotidiano.net)

