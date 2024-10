"Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi", nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi", nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo. Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Cultura Nazionale, è lieto di invitare la cittadinanza a un importante evento culturale e formativo che vedrà protagonista il noto giornalista e reporter di guerra Toni Capuozzo. Mercoledì 16 ottobre 2024, presso la Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro, alle ore 18:00, Capuozzo presenterà il suo ultimo libro intitolato "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi". Questo volume, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e illustrato da Armando Miron Polacco, è un’opera che si propone di spiegare ai giovani, in modo chiaro e comprensibile, i temi complessi legati ai conflitti bellici. Lanazione.it - "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi", nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – "la? Iai",dideldi. Il Comune di, in collaborazione con l’Associazione Cultura Nazionale, è lieto di invitare la cittadinanza a un importante evento culturale e formativo che vedrà protagonista il noto giornalista e reporter di. Mercoledì 16 ottobre 2024, presso laDionisio Roberti di, alle ore 18:00,presenterà il suo ultimointitolato "la? Iai". Questo volume, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e illustrato da Armando Miron Polacco, è un’opera che si propone di spiegare ai giovani, in modo chiaro e comprensibile, i temi complessi legati aibellici.

