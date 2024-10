Confindustria, Marco Causarano eletto nuovo presidente della sezione chimici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marco Causarano, amministratore delegato di Sicania Chimica è il nuovo presidente della sezione "chimici e chimico-farmaceutici" di Confindustria. "Consolidare la leadership del settore chimico e farmaceutico, potenziando la competitività delle imprese locali, attraverso l’innovazione tecnologica Cataniatoday.it - Confindustria, Marco Causarano eletto nuovo presidente della sezione chimici Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), amministratore delegato di Sicania Chimica è ile chimico-farmaceutici" di. "Consolidare la leadership del settore chimico e farmaceutico, potenziando la competitività delle imprese locali, attraverso l’innovazione tecnologica

