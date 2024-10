Come vivono i giovani in provincia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mentre la maggior parte dei giovani con un’aspirazione, appena può, scappa, c’è chi prova a restare. Per fare arte tra le colline, Come fanno i BNKR44, restituendo vita a paesini dimenticati grazie a festival e iniziative culturali. Perché, Come canta Emma Nolde, polistrumentista di San Miniato, «Qua dove c’è solo cielo, c’è fantasia» Vanityfair.it - Come vivono i giovani in provincia Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mentre la maggior parte deicon un’aspirazione, appena può, scappa, c’è chi prova a restare. Per fare arte tra le colline,fanno i BNKR44, restituendo vita a paesini dimenticati grazie a festival e iniziative culturali. Perché,canta Emma Nolde, polistrumentista di San Miniato, «Qua dove c’è solo cielo, c’è fantasia»

