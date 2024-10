Lanazione.it - Coding 42, primi bilanci della scuola hi-tech

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladi42 Firenze fa un primoo dei suoi due anni all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze. Si è svolta ieri l’iniziativa ‘’Impact Day’’ che ripercorre il radicamentonel territorio dal suo arrivo nel 2022 grazie a Fondazione CR Firenze e Università Luiss Guido Carli fino al completamento del percorso deistudenti. Sono 27 i ragazzi che hanno terminato il percorso e tutti hanno trovato lavoro come programmatori entro sei mesi. Lasi conferma come una delle realtà più innovative nel panorama formativo italiano in ambito. Con un metodo educativo rivoluzionario, gratuito, basato sull’apprendimento peer-to-peer e l’assenza di insegnanti, 42 Firenze Luiss by FCRF prepara i propri studenti alle sfide del mondo tecnologico.