Cessione Monza, spunta Gabelli: le cifre. Fininvest: "Colloqui con più partner" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche il Monza può vestirsi di stelle e strisce, spunta un nuovo acquirente per il club brianzolo: l`italo-americano Mario Gabelli vuole i Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche ilpuò vestirsi di stelle e strisce,un nuovo acquirente per il club brianzolo: l`italo-americano Mariovuole i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Yuasa Battery dà battaglia. Monza la spunta solo a tie break - Eccheli Arbitri: Saltalippi - Cesare Parziali: 23-25 (29’), 25-16 (23’), 30-32 (35’), 26-24 (33’), 9-15 (19’) Note: Spettatori 2162 (1563 paganti e 599 abbonati), incasso 15. All. Alza subito il ritmo Grotta nel secondo set, spingendo tanto dai nove metri e chiudendo ogni varco a muro con un ... (Ilrestodelcarlino.it)

Calciomercato Monza - SPUNTA Andrea Pinamonti per coprire l’eredità di quel giocatore. LE ULTIME - it, la questione centravanti è un tema molto importante per il Monza, nella quale traballa il futuro anche di Djuric: sempre più vicino alla corte del Genoa vista la partenza di Retegui. Calciomercato Monza, per l’attacco nuovamente nel mirino Andrea Pinamonti se Djuric dovesse andare al Genoa ... (Calcionews24.com)

Correa VICINO al Monza? Spunta una RIVALE STORICA per l’attaccante dell’Inter. Le ultime di calciomercato - Correa VICINO al Monza? Adriano Galliani ci prova, ma spunta una RIVALE STORICA per l’attaccante dell’Inter. Le ultime di calciomercato Non è più un segreto il fatto che Joaquin Correa sia finito fra gli esuberi del mercato Inter: la sua avventura nerazzurra è praticamente arrivata al capolinea, ... (Calcionews24.com)

Qui Monza. Test con l’Alcione. Attesa Szczesny. Spunta De Sciglio - M. Nel frattempo, sul mercato, si attende la risposta di Szczesny (nella foto), in uscita dalla Juventus, non convocato per il ritiro in Germania, seguito anche dall’Al-Ittihad. Sempre dai bianconeri, peraltro, potrebbe arrivare Mattia De Sciglio, fuori dai piani di Motta. L. Daniel Maldini invece, ... (Sport.quotidiano.net)