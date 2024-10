Bonucci svolge le visite al JMedical ma non tornerà alla Juve: si sta preparando per una nuova sfida (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Leonardo Bonucci ha svolto le visite al JMedical, nel quartier generale della Juventus alla Continassa. Il ritorno in bianconero e il calcio però sono da escludere dato che l'ex difensore e capitano della Vecchia Signora si è sottoposto a controlli prima di mettersi in gioco in un'altra sfida sportiva. Fanpage.it - Bonucci svolge le visite al JMedical ma non tornerà alla Juve: si sta preparando per una nuova sfida Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Leonardoha svolto leal, nel quartier generale dellantusContinassa. Il ritorno in bianconero e il calcio però sono da escludere dato che l'ex difensore e capitano della Vecchia Signora si è sottoposto a controlli prima di mettersi in gioco in un'altrasportiva.

