Basket femminile, ottimo esordio di Campobasso in Eurocup (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Buona la prima per Campobasso nella fase a gironi dell’Eurocup 2024-2025. Un successo casalingo per la formazione di coach Sabatelli, che ha superato 72-65 le ungheresi del NKA Pecs. Una partita che sembrava in pieno controllo della squadra italiana, che ha poi subito la rimonta delle magiare, prima del parziale decisivo negli ultimi minuti che ha dato la vittoria a Campobasso. Una strepitosa Sara Madera ha trascinato Campobasso, mettendo a referto 18 punti. Importante anche il contributo di Pallas Kunaiyi-Akpanah, quasi in doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi. Alle ungheresi non sono bastati i 15 punti di Alexa Held e i 14 di Julia Reisingerova. La partita è stata in pieno controllo per tre quarti per la formazione italiana. Oasport.it - Basket femminile, ottimo esordio di Campobasso in Eurocup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Buona la prima pernella fase a gironi dell’2024-2025. Un successo casalingo per la formazione di coach Sabatelli, che ha superato 72-65 le ungheresi del NKA Pecs. Una partita che sembrava in pieno controllo della squadra italiana, che ha poi subito la rimonta delle magiare, prima del parziale decisivo negli ultimi minuti che ha dato la vittoria a. Una strepitosa Sara Madera ha trascinato, mettendo a referto 18 punti. Importante anche il contributo di Pallas Kunaiyi-Akpanah, quasi in doppia doppia con 14 punti e 9 rimbalzi. Alle ungheresi non sono bastati i 15 punti di Alexa Held e i 14 di Julia Reisingerova. La partita è stata in pieno controllo per tre quarti per la formazione italiana.

