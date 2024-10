Atp Shanghai, Sinner batte Shelton e va ai quarti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 9 ottobre negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del tabellone, per 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29'. Sinner, alla quarta vittoria in 5 confronti diretti con l’americano, nel primo set sfrutta l’unica palla Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikaidi finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 9 ottobre negli ottavi di finalelo statunitense Ben, numero 14 del tabellone, per 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29'., alla quarta vittoria in 5 confronti diretti con l’americano, nel primo set sfrutta l’unica palla

