"Acque senza veleni", anche Agrigento dentro un censimento del Wwf (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arriva anche ad Agrigento la spedizione "Acque senza veleni” di Greenpeace Italia che, per cinque settimane, toccherà 220 città in tutte le regioni italiane per raccogliere campioni di acqua potabile alla ricerca di sostanze pericolose per la salute nelle Acque fornite ai cittadini (quando è Agrigentonotizie.it - "Acque senza veleni", anche Agrigento dentro un censimento del Wwf Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arrivaadla spedizione "” di Greenpeace Italia che, per cinque settimane, toccherà 220 città in tutte le regioni italiane per raccogliere campioni di acqua potabile alla ricerca di sostanze pericolose per la salute nellefornite ai cittadini (quando è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Brecce Bianche senza telefono. Da tre settimane cornette "mute" - Nello stesso messaggio, inoltre, la società ha fatto sapere che proprio per quel guasto non sarebbe stato necessario intervenire nel suo domicilio. Come a dire: basterà un unico intervento per l’ampia area rimasta sguarnita. Guasto alla linea Tim a Brecce Bianche, disservizi per diversi cittadini il cui telefono domestico è fuori uso da più di tre settimane. (Ilrestodelcarlino.it)

Extraprofitti - Patuanelli : “Va tassato chi ha aumentato gli utili senza sforzo - quindi anche le banche ma con un percorso da concordare” - Ad esempio – spiega – l’amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, ha sempre detto che è disponibile a dare una mano. La vedo difficile, vista l’inerzia di questo governo, soprattutto su imprese e crescita. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal senatore del M5s Stefano Patuanelli, che aggiunge: “Le banche non fanno nessuno sforzo per avere quegli utili, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Calcio - Luciano Spalletti : “Voglio un gruppo con tutti i giocatori coinvolti - Belgio tosto anche senza Lukaku” - Gli azzurri cercheranno di dare continuità al doppio successo dell’ultima tornata contro Francia e Israele. Pisilli mi sembra proprio un bel centrocampista, De Rossi mi diceva che nelle partitelle di allenamento faceva sempre gol. Ha frequenza di passo, energia, sa fare tutte e due le fasi. E se ci fosse il bisogno domani saremmo ancora nelle condizioni di poter prendere qualcuno“. (Oasport.it)