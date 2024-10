Ilrestodelcarlino.it - Vincent Plicchi, il padre del tiktoker suicida: “Aperta inchiesta dopo il nostro esposto”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 – “il, presentato alla Polizia Postale, la Procura lo scorso 14 agosto ci ha notificato l’apertura di un’sulla morte di”. Lo spiega Matteo, papà delche lo scorso anno si tolse la vita in diretta sul social, a seguito di pressioni e insulti ricevuti da altri utenti online. Da un anno Matteo cerca di ottenere giustizia, convinto chesia stato spinto al suicidio proprio dalla crudeltà di quelle persone, protette dall’anonimato del social cinese., il murales in memoria del. “Abbattiamo il cyberbullismo” Matteo, a destra, con il figlio, mortol’11 ottobre 2023. perché vittima di cyberbullismo sui social “Sto andando avanti in questa battaglia perché so chevuole giustizia.