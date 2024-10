Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua stanno provando a diventare genitori: la conferma

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nuove voci di gossip si diffondono suDi, ex protagonisti di. Secondo una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, i duecercando di avere un figlio da qualche mese, anche se al momento non ci sono certezze su una possibile gravidanza. La notizia è stata rivelata durante una live su TikTok, eavrebbeto a Deianira la loro intenzione di continuare a provarci fino a quando il sogno non si realizzerà . Questo sviluppo ha acceso la curiosità dei fan, ansiosi di sapere di più. News: il tentativo diDiDurante una recente live su TikTok, è emerso cheDicercando di avere un bambino.