Tragedia familiare: lasciano il cellulare in carica sul divano, morti padre, madre e 2 figli (Di martedì 8 ottobre 2024) Una Tragedia devastante ha colpito la comunità di Guillena, in provincia di Siviglia, lasciando sotto shock l’intera regione. Un’intera famiglia ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nella loro casa, provocato dall’esplosione della batteria di un telefono cellulare lasciato in carica sul divano. L’incidente ha causato la morte dei coniugi José Antonio Rendón, 48 anni, e Antonia Hidalgo, 52 anni, insieme ai loro due figli, Adrián di 16 anni e José Antonio di 21. Secondo le indagini condotte dalla Guardia Civil, l’incendio si è sviluppato all’alba di domenica scorsa, in una casa a due piani dove risiedeva la famiglia. Le fiamme sono divampate rapidamente, partendo dal piano terra, dove lo smartphone si stava caricando. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unadevastante ha colpito la comunità di Guillena, in provincia di Siviglia, lasciando sotto shock l’intera regione. Un’intera famiglia ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nella loro casa, provocato dall’esplosione della batteria di un telefonolasciato insul. L’incidente ha causato la morte dei coniugi José Antonio Rendón, 48 anni, e Antonia Hidalgo, 52 anni, insieme ai loro due, Adrián di 16 anni e José Antonio di 21. Secondo le indagini condotte dalla Guardia Civil, l’incendio si è sviluppato all’alba di domenica scorsa, in una casa a due piani dove risiedeva la famiglia. Le fiamme sono divampate rapidamente, partendo dal piano terra, dove lo smartphone si stavando.

Tragedia familiare - investe la moglie per errore in retromarcia : muore a 67 anni - Il veicolo è stato sequestrato e la salma è stata messa a disposizione della magistratura. Il quotidiano on line Today ricorda anche un altro tragico incidente avvenuto ad Ariccia il 17 settembre 2024, quando Gilberto Rinna, un 32enne di Marino, rimase gravemente ferito e poi morì in ospedale. ... (Caffeinamagazine.it)

Tragedia familiare a Prato : donna uccide il marito - poi tenta il suicidio. Si indaga sul perché - Al momento si trova sotto sorveglianza delle forze dell’ordine, ma le sue condizioni, seppur serie, non sono tali da mettere a rischio la sua vita. . L'articolo Tragedia familiare a Prato: donna uccide il marito, poi tenta il suicidio. Le indagini preliminari indicano che Roberto Elmi soffriva da ... (Urbanpost.it)

Carnevale shock : “ho raccolto il cervello di mia madre” - il racconto della tragedia familiare - Ho raccolto il cervello di mia mamma nel fiume e l’ho portato alla caserma: hai visto che poi è successo? Ho detto al maresciallo. È il racconto shock che Andrea Carnevale, ex calciatore di Napoli, Roma e della Nazionale, ha rilasciato ai microfoni de “La Stampa”. Hanno anche proposto di fare una ... (Calcioweb.eu)