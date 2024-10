Inter-news.it - Spalletti “avvisa” l’Inter: nessuna gestione dei giocatori con l’Italia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lucianoha voluto lanciare un messaggio indiretto in particolare al. Secondo il CT non è vero che igiocano troppo. E questo ha una conseguenza sui suoi convocati. CONTROTENDENZA – Mentre il mondo del calcio sostiene sempre di più la linea dell’eccessivo numero di partite,ha voluto andare in direzione opposta. Secondo il CT non è vero che si gioca troppo. E nello specifico le big, semplificate in Inter, Milan e Juventus, hanno rose che permettono di gestire il numero di partite. Un concetto netto, forte e chiaro. Da cui si può estrapolare un messaggio altrettanto chiaro per la società nerazzurra.SPREMUTI –ha dei convocati fissi in nazionale. Che hanno anche un ruolo importante nelle idee di. Deiche, in sostanza, giocano sempre o quasi. Destino comune a quello che accade in nerazzurro.