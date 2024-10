Velvetmag.it - Sintomi della variante XEC del Covid-19: cosa sappiamo finora

(Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, laXEC del-19 ha attirato l’attenzione degli esperti per la sua rapida diffusione, specialmente in Europa e negli Stati Uniti. La sotto-XEC e è stata identificata per la prima volta in Germania nel giugno 2024 e si sta diffondendo rapidamente a causasua elevata trasmissibilità. Tuttavia, ilegati a questa nuovasembrano essere in linea con quelli delle precedenti versioni del virus. Immagini generiche di Sanità @Foto Crediti Ansa – VelvetMagIprincipaliXEC In Italia, attualmente, i contagi da-19 salgano in maniera piuttosto veloce. Nell’ultima settimana ne sono stati registrati 13.073 rispetto agli 11.164 di quella precedente. E ad avere avuto un impatto notevole sull’impennatacurva dei casiè stato il ritorno a scuola.