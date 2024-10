Lapresse.it - San Pietro, 27 ottobre inaugurazione Baldacchino del Bernini restaurato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà svelato ufficialmente il 27, in occasione della funzione Eucaristica che Papa Francesco terrà in conclusione del Sinodo, dopo i lavori di restauro, ildeldell’altare centrale della Basilica di Sanin Vaticano. L’annuncio è stato dato dall’Arciprete della Basilica Papale di Sanin Vaticano, cardinale Mauro Gambetti: “Si tratta una data significativa per tante ragioni – ha affermato Gambetti – Il 27ci sarà la conclusione del Sinodo e Papa Francesco terrà la celebrazione eucaristica conclusiva. 27è però anche una data di pace perché richiama l’incontro interreligioso voluto da San Giovanni Paolo II del 1986 ad Assisi”. Gambetti ha poi rimarcato come “il Papa ha visto i lavori e ha apprezzato molto. Stiamo camminando verso il Giubileo con speranza e sono convinto che qualcosa accadrà.