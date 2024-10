Lapresse.it - Roma, corteo pro-Pal non autorizzato sfila in zona Laurentina

(Di martedì 8 ottobre 2024) (LaPresse) In cinquanta attivisti pro-Palestina sono arrivati alla stazionesfidando il divieto della Questura. La manifestazione, indetta per contestare il convegno alla Nuvola dell’Eur sulla cybersicurezza (Cybertech Europe 2024.), è stata promossa dal Collettivo universitario “Zaum”. La polizia, dopo una breve trattativa ha concesso loro la possibilità di fare unverso largo Pella. La Polizia municipale ha chiuso via. Tra cori e fumogeni rossi la manifestazione si è poi snodata per le vie del quartiere Eur per arrivare poi a pochi metri dal centro congressi La Nuvola. I manifestanti si sono poi diretti verso la fermata metro Eur-Marconi sciogliendo il