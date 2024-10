Respinto in consiglio regionale l'emendamento per cancellare i rincari dei biglietti del trasporto pubblico di Patto per l'Abruzzo (Di martedì 8 ottobre 2024) Respinta dalla maggioranza di centrodestra in consiglio regionale la proposta tramite emendamento di Patto per l'Abruzzo di abrogare la delibera di giunta per l'aumento dei costi dei biglietti del trasporto pubblico regionale. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Patto per l'Abruzzo Luciano Ilpescara.it - Respinto in consiglio regionale l'emendamento per cancellare i rincari dei biglietti del trasporto pubblico di Patto per l'Abruzzo Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Respinta dalla maggioranza di centrodestra inla proposta tramitediper l'di abrogare la delibera di giunta per l'aumento dei costi deidel. Lo ha fatto sapere il capogruppo diper l'Luciano

