Quattro donne uccise o morte in circostanze inspiegabili l’Interpol in Italia | i dettagli dell’operazione Identify Me

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nelle scorse oreha esteso il progetto “Me” anche all’: nel nostro Paese sono aperticold case di. La donna con il tatuaggio di una pantera e di uno scorpione (the woman with the panther and scorpion tattoos); la donna con l’orologio (the woman with the watch); la donna nella scatola di cartone (the woman in the cardboard box); la giramondo (the globetrotter). Sono i nomi in codice dicold case registrati intra il 2001 ed il 2008.non identificate assassinate oinsospette oin: iMe” (CANVA FOTO) – Notizie.comI casi sono stati inseriti oggi dalnel progetto “Me”. L’obiettivo è risolverli con la collaborazione di sei Paesi europei: Belgio, Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna e, appunto,