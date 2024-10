Prove aperte al teatro alla Misericordia di Sansepolcro (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Tanti appuntamenti al teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Le Prove aperte al pubblico di NON HO CHIESTO (IO) DI VENIRE AL MONDO, di Alessandra e Roberta Indolfi, e di CONTATTO, di Federica Dauri Venerdì 11 ottobre, appuntamento al teatro alla Misericordia di Sansepolcro con la prova aperta al pubblico di Non ho chiesto (io) di venire al mondo - manifesto di resa, performance di danza di Alessandra e Roberta Indolfi che, insieme a Eleonora Gambino e Giuseppe Zagaria, prestano voci e corpi alla contestazione del mondo e della società contemporanea. I quattro corpi in scena si fanno megafono, diventando forma incarnata di contestazione, mentre la danza si manifesta in modo performativo e provocatorio. Lanazione.it - Prove aperte al teatro alla Misericordia di Sansepolcro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Tanti appuntamenti aldi. Leal pubblico di NON HO CHIESTO (IO) DI VENIRE AL MONDO, di Alessandra e Roberta Indolfi, e di CONTATTO, di Federica Dauri Venerdì 11 ottobre, appuntamento aldicon la prova aperta al pubblico di Non ho chiesto (io) di venire al mondo - manifesto di resa, performance di danza di Alessandra e Roberta Indolfi che, insieme a Eleonora Gambino e Giuseppe Zagaria, prestano voci e corpicontestazione del mondo e della società contemporanea. I quattro corpi in scena si fanno megafono, diventando forma incarnata di contestazione, mentre la danza si manifesta in modo performativo e provocatorio.

