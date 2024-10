Prati, la confessione drammatica: perché il Caltagirone Gate non è finito (Di martedì 8 ottobre 2024) A cinque anni dalla famosa intervista a Vieni Da Me, con la cassettiera e le prime parole su Mark Caltagirone, oggi Pamela Prati è tornata da Caterina Balivo. La showgirl è stata ospite a La Volta Buona ed ha risposto alle domande della conduttrice, che le ha anche chiesto del Caltagirone Gate (qui le ultime decisione del giudice): “Tu sei venuta da me anni fa e mi hai raccontato che ti dovevi sposare. Poi sappiamo com’è andata. Di quel periodo cosa ricordi? Ci sono state querele e il giudice ha archiviato tutto“. Prati sul Caltagirone Gate: “Non è finita, ci sono le indagini. Potevo non essere qui”. “In realtà non è finita, ci sono ancora le indagini e non è la sede adatta questa. Ed è così. Rimane tanto dolore e tanto dispiacere, soprattutto per il modo in cui è stata raccontata questa storia. E’ stata raccontata male. Anche oggi senti storie terribili. Biccy.it - Prati, la confessione drammatica: perché il Caltagirone Gate non è finito Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A cinque anni dalla famosa intervista a Vieni Da Me, con la cassettiera e le prime parole su Mark, oggi Pamelaè tornata da Caterina Balivo. La showgirl è stata ospite a La Volta Buona ed ha risposto alle domande della conduttrice, che le ha anche chiesto del(qui le ultime decisione del giudice): “Tu sei venuta da me anni fa e mi hai raccontato che ti dovevi sposare. Poi sappiamo com’è andata. Di quel periodo cosa ricordi? Ci sono state querele e il giudice ha archiviato tutto“.sul: “Non è finita, ci sono le indagini. Potevo non essere qui”. “In realtà non è finita, ci sono ancora le indagini e non è la sede adatta questa. Ed è così. Rimane tanto dolore e tanto dispiacere, soprattutto per il modo in cui è stata raccontata questa storia. E’ stata raccontata male. Anche oggi senti storie terribili.

